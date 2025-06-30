Жительница Петербурга обвинила владельца массажного салона в домогательствах

Жительница Санкт-Петербурга заявила, что владелец элитного массажного салона на Крестовском острове якобы ее домогался, а сам он считает эти обвинения происками конкурентов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Девушка пришла в салон на массаж ног по совету подруги. После процедуры в спа-зоне ее встретил владелец заведения и, по словам петербурженки, начал к ней приставать, затащив сначала в хаммам, а потом — в джакузи. В какой-то момент мужчину спугнул другой посетитель.

Уже дома посетительница нашла и другие похожие отзывы, после чего написала заявление в полицию.

Сам владелец массажного салона заявил, что подал ответный иск. По его словам, происходящее подстроили недобросовестные конкуренты. Также мужчина добавил, что ему самому и членам его семьи начали писать незнакомые люди и вымогать деньги.

Ранее в Москве начали задерживать последователей пикап-тренера Алекса Лесли, которые с его подачи приставали к девушкам на улице. Сам Лесли называл это «телесным тренингом».