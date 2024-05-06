Жительница Омска напала на чужого ребенка в ТЦ «Амурский» | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 18:18 Жительница Омска напала на чужого ребенка в ТЦ «Амурский» Пьяная женщина схватила за голову чужого ребенка в торговом центре Омска

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Женщина с ребенком вела себя неадекватно в торговом центре «Амурский» в Омске. Она кидалась на людей, после этого на место вызвали сотрудников полиции, сообщил источник 360.ru.

По словам очевидца, женщина находилась в состоянии опьянения. Вместе с ней в ТЦ был ее сын. На кадрах омичка бросилась на чужого ребенка и схватила его за голову. После этого отец мальчика оттолкнул женщину, и та упал на пол. Посетители торгового центра вызвали бригаду скорой помощи.

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По данным УМВД России по Омску, по факту конфликта в кафе торгового центра полицейские начали проверку. По предварительным данным, пьяная омичка пришла в ТЦ вместе с 10-летним сыном.

В какой-то момент она взяла сидевшего за столом ребенка за голову, сидевший рядом с ним мужчина оттолкнул ее. Прибывшие медики забрали женщину в токсикологическое отделение. За сыном приехал отец.

В отношении жительницы Омска полицейские составили административный протокол. Кроме того, семью поставят на профилактический учет.

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