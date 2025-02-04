Жительница Нижнего Новгорода умерла после анального секса со своим бывшим

В Нижнем Новгороде женщина скончалась в больнице из-за осложнений после анального секса. Об этом сообщило издание NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ночью 2 февраля 33-летняя нижегородка вызвала скорую медицинскую помощь с жалобами на боль. После госпитализации ей диагностировали осложненный перитонитом разрыв сигмовидной кишки. В ту же ночь в ходе срочной операции пациентка скончалась.
После смерти женщины медики сообщили в полицию о нетипичной травме.
Правоохранители направили тело погибшей на судебно-медицинскую экспертизу и допросили бывшего мужа женщины. Мужчина рассказал, что 31 января после совместного распития спиртных напитков бывшие супруги занялись анальным сексом. И только спустя два дня женщина пожаловалась на боль.
Ранее в Бразилии порнозвезда погибла после секса с двумя мужчинами. Партнеры девушки дали полиции противоречивые показания о случившемся.
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