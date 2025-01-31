Порнозвезда погибла после секса с двумя мужчинами в Бразилии

Порнозвезда из Бразилии выпала с балкона отеля, где проходили ее съемки. Девушку не смогли спасти, сообщило Daily Mail.

Актрису Анну Беатрис Перейру Алвес, которую поклонники знали под прозвищем Анна Полли, обнаружили под балконом гостиницы в муниципалитете Нова-Игуасу. Она получила тяжелые травмы и умерла.

Выяснилось, что девушка выпала с балкона во время съемки очередного ролика, в котором вместе с ней участвовали двое мужчин. По данным полиции, партнеры Алвес дали противоречивые показания о случившемся.

Сейчас полицейские изучают записи с камер наблюдения отеля. В ходе расследования они изъяли мобильный телефон Алвес. В качестве одной из версий назван несчастный случай. Бойфренд девушки заявил, что она упала с большой высоты.

В Австралии порнозвезда оказалась на хирургическом столе из-за «исчезнувшей» в ней анальной пробки. После этого случая она стала реже экспериментировать с секс-игрушками.