Жительница Находки бросила младенца в такси и сбежала в лес

Полиция Приморья: в Находке женщина оставила в такси малолетнюю дочь

Сотрудники МВД разыскали женщину, которая оставила малолетнюю дочь в автомобиле такси. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.

Жительница Находки заказала такси и во время поездки попросила водителя остановиться рядом с лесом. Она оставила свою дочь в машине и сказала, что скоро вернется. Через некоторое время водитель позвонил в полицию.

Правоохранители нашли жительницу Находки в лесном массиве и доставили ее в участок. Младенца поместили в дом малютки.

Ранее похожий случай произошел в Краснодаре — безработная 36-летняя жительница Сургута оставила свою трехлетнюю дочь в магазине. Полиция задержала женщину в поезде Кисловодск — Санкт-Петербург.

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