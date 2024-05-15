Полицейские нашли женщину, бросившую в Краснодаре трехлетнюю дочь | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 13:38 Полицейские нашли женщину, бросившую в Краснодаре трехлетнюю дочь

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Полицейские нашли женщину, бросившую свою трехлетнюю дочь в магазине Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Горе-мать нашли в поезде Кисловодск — Санкт-Петербург.

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«Безработная 36-летняя приезжая из Сургута, избавившись от трехлетней дочери, в тот же день на автобусе из Краснодара добралась до Кропоткина и села на проходящий поезд», — передали в МВД.

Задержанную вернули в Краснодар для выяснения причин произошедшего и проведения психиатрической экспертизы.

Мать бросила ребенка в магазине на улице Суворова 13 мая. Она оставила маленькую дочь в торговом зале и ушла. Сейчас девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в МВД.

Ранее психолог Светлана Бетанова рассказывала, что часто у девочек, которые выросли без матери, возникает сильная обида. В сознательном возрасте ребенок будет стремиться всеми способами не только искать защиту, но и переносить свою боль на окружающих.