Житель Астрахани получил 12 лет колонии за убийство и расчленение женщины на первом свидании

Советский районный суд Астрахани вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ по региону.

Преступление было совершено у фигуранта дома. Туда он пригласил женщину, с которой познакомился на специальном сайте. Однако первое свидание омрачила ссора, так как гостья узнала о судимости мужчины.

В ходе конфликта агрессор схватил нож и ударил оппонентку в шею. Затем злоумышленник расчленил тело погибшей и выкинул останки в мусорный бак. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии, добавила «Свободная пресса».

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