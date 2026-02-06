Жительница Москвы заразилась микозом и обвинила в этом маркетплейс

Жительница Москвы заразилась микозом и начала лысеть после того, как примерила шапку с Wildberries. Об этом она сама рассказала в соцсетях.

«Сейчас очень сильно выпадают… Вы даже не представляете, какое количество волос. Мою голову — клок выпадает, сушу — клок выпадает», — заявила девушка.

Микоз — грибковое заболевание, передающееся контактным путем.

В пресс-службе самого маркетплейса отвергли обвинения и заявили, что пострадавшая заразилась где-то в другом месте и вводит пользователей в заблуждение. Там отметили, что вещи, от которых отказались, возвращаются на склад, где их переупаковывают. Чтобы подтвердить свою позицию, руководство проконсультировалось с дерматологами и инфекционистами.

«Все эксперты подтвердили, что с учетом переупаковки и нескольких дней между примерками передача кожных инфекций невозможна. Микроорганизмы не выживают на ткани в таких условиях», — добавили в компании.

Пострадавшей пожелали скорейшего выздоровления и поскорее выяснить истинную причину произошедшего.

