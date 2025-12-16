Профессор Ионов уточнил, что снижение выработки тестостерона у женщин может влиять на выпадение волос

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов объяснил в разговоре с Lenta.Ru , что, хотя выпадение волос у женщин встречается реже, чем у мужчин, причины алопеции схожи.

По словам специалиста, к 45–50 годам у женщин снижается уровень мужского гормона тестостерона и дигидротестостерона, который влияет на рост волос. Волосы в области лба и затылка становятся реже, но полного облысения обычно не происходит, написали «Известия».

Помимо гормональных причин, выпадение волос может быть связано с недостатком витаминов, минералов и микроэлементов — марганца, фтора и цинка.

«Существенную роль играют и внешние факторы: себорея, нарушение кровоснабжения кожи головы из-за частого использования тугих резинок и бигуди, воздействие высоких температур при укладке, химических веществ при завивке, окрашивании и тонировании волос», — отметил Ионов.

Эксперт уточнил, что у женщин снижение выработки тестостерона может быть следствием хронических инфекций. Замедлить процесс выпадения волос помогают бережный уход, отказ от стрессовых воздействий и поддержание нормального обмена веществ.