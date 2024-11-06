Жительница Москвы погибла вскоре после того, как сунула ногу в тепловую пушку

Shot: жительница Москвы умерла от ожогов от тепловой пушки, которые не лечила

Жительница Москвы погибла через несколько дней после того, как сунула ногу в тепловую пушку и получила ожоги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, молодая женщина влюбилась в строителя, приехавшего на заработки. Денег снять квартиру у них не было, и они поселились в оборудованном гараже. Осенью, когда стало холодно, влюбленные купили тепловую пушку.

В середине октября они выпивали. Кавалер отправился в магазин за едой и добавкой, а его возлюбленная уснула и случайно опустила в пушку ногу, получив сильные ожоги. На следующий день ситуация стала только хуже, и женщине предложили госпитализацию, но она отказалась и продолжила выпивать.

Спустя неделю ее состояние настолько ухудшилось, что ее все-таки отправили в больницу, но было уже поздно. Организм не выдержал нагрузки от ожога и алкоголя, и женщина умерла.

В конце августа 18-летний житель Нижегородской области погиб после пожара в собственном гараже, где он ремонтировал автомобиль с помощью сварки.