Жительница ЛНР попалась на сборе данных о ВС России

ФСБ задержала жительницу ЛНР за сбор данных о ВС России

Фото: Freepik

Жительницу города Ровеньки в Луганской Народной Республике задержали по подозрению в сборе данных о ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные республиканского управления ФСБ.

Как уточнили у ведомстве, женщина действовала «в интересах иностранного государства». Сбор информации о дислокации подразделений российских войск обернулся для нее уголовным делом по статье о шпионаже (276 УК РФ).

Жительница ЛНР пояснила, что якобы передавала сведения сестре в Киев, а та уже доносила их до военнослужащих ВСУ.

Ранее бывшего немецкого офицера приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж в пользу России.

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