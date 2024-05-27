Бывшего немецкого офицера отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России

Капитана бундесвера приговорили к 3,5 года тюрьмы за шпионаж в пользу России

Капитан бундесвера, 55-летний Томас Х., попал в тюрьму на три с половиной года за шпионаж в пользу России. Приговор вынес высший земельный суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Хамме, сообщило издание Bild .

Томас Х. был членом оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» и служил в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера, отвечающем, в частности, за закупку оружия и систем радиоэлектронной борьбы. У него был доступ к секретным данным о работе РЭБ. Следствие установило, что экс-офицер передавал информацию, касающуюся своей деятельности, посольству и генконсульству России. Задержание произвели в августе 2023 года.

Мужчина признал вину и пояснил, что боялся перерастания украинского конфликта в ядерный и хотел взамен получить данные о возможной эскалации, чтобы спасти близких.

Ранее в Санкт-Петербурге 77-летнего доктора физико-математических наук Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену.