Жительница Липецкой области скончалась от обезболивающего препарата
В Липецкой области женщина умерла после инъекции обезболивающего препарата местным жителем. Следственный комитет по региону завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.
Вечером 10 октября в Лев-Толстовском районе оказывающий незаконные услуги мужчина сделал 28-летней женщине инъекции с применением обезболивающих препаратов, после чего она скончалась.
Региональный Следком возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебную экспертизу для установления причины смерти женщины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
