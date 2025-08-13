Жительница Улан-Удэ заколола сына до смерти сильнодействующим препаратом

Жительнице Улан-Удэ предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Бурятии.

По данным следствия, в ночь на 9 октября 2024 года женщина разозлилась на плачущего двухмесячного сына, ударила его по лицу, после чего много раз уколола его шприцами с неким сильнодействующим препаратом.

Спустя некоторое время мальчик умер. Его мать попыталась скрыться, но ее быстро вычислили и задержали. Экспертиза показала, что она полностью вменяема и может отвечать за содеянное.

Ранее женщина в Москве утопила новорожденную дочь в туалете общежития. Она полностью признала вину, ее задержали и взяли под стражу.