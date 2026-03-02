Жительница Кузбасса ведрами воровала продукты из магазинов

Полиция Междуреченска задержала местную жительницу, которая воровала сыры и сливочное масло с витрин магазинов. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

Сотрудники двух супермаркетов обратились в полицию с разницей в несколько дней. Они рассказали, что неизвестный похитил из магазинов молочку на 10 тысяч рублей. Правоохранители установили, что преступление совершила 37-летняя ранее судимая местная жительница.

«Полицейские выяснили, что на „шопинг“ злоумышленница приходила с ведром, в которое с витрин складывала продукты питания, после чего покидала торговые точки, не расплатившись», — отметили в пресс-службе.

Краденое она продавала на улице прохожим. Оказалось, что женщина совершила еще пять аналогичных преступлений, против нее возбудили уголовные дела по статье о краже.

Ранее вор-карманник похитил у жительницы Иркутска в автобусе три миллиона рублей. Женщина везла деньги аферистам, до кражи она уже отдала им шесть миллионов рублей.