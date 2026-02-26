Иркутянка везла мошенникам три миллиона, но ее обокрал карманник

Жительница Иркутска перевела мошенникам шесть миллионов рублей, а когда сняла еще три миллиона для перевода на «безопасный счет», их у нее украл карманник в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Женщина доверилась звонку лжесотрудника спецслужб и лишилась крупной суммы. Затем она сняла со счета еще три миллиона и направилась к банкомату, чтобы выполнить инструкции аферистов, но довезти их не смогла.

«В переполненном автобусе неизвестный похитил у нее наличные. <…> Сыщики и следователи задержали подозреваемого в карманной краже. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель Иркутска», — сообщили в ведомстве.

Из трех миллионов у него остался лишь один — остальное он успел потратить. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и кражи.

Накануне аферист выманил у москвича более 41 миллиона рублей, представившись его бывшим начальником.