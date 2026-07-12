Жительница Кузбасса отдала мошенникам более шести миллионов рублей

Мошенники вынудили жительницу города Междуреченск отдать им более шести миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Аферисты отправили жертве сообщение в мессенджере о якобы идущем голосовании за благоустройство двора. Женщина открыла ссылку и узнала о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». После этого она позвонила на номер горячей линии, указанный в сообщении.

«Неизвестные, представившиеся сотрудниками казначейства и ФСБ, сообщили женщине, что мошенники пытаются похитить ее сбережения и убедили перевести денежные средства на безопасные счета», — отметили в пресс-службе.

В итоге преступники убедили ночью передать им деньги наличными. За несколько дней жительница Междуреченска сняла сбережения со счетов и передала курьеру.

Ранее мошенники начали выманивать у россиян данные с «Госуслуг», пугая их отменой свадьбы. Злоумышленники рассылают фейковые сообщения лю отмене записи на регистрацию брака и ссылки на фишинговые сайты.