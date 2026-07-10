Мошенники нацелились на институт брака: невестам стали приходить сообщения об отмене свадьбы

Мошенники нацелились на российских невест: под угрозой отмены свадьбы выманивают данные с «Госуслуг». Подробности рассказали в телеграм-канале Baza .

По новой схеме мошенников, невесте приходит сообщение якобы с портала «Госуслуги» об отмене записи на регистрацию брака. Как рассказал источник канала, внешне они ничем не отличаются от настоящих уведомлений.

В сообщении указана дата регистрации и данные о загсе, в статусе заявления — «запись отменена ведомством», а также ссылка на фишинговый сайт.

«После звонка в загс девушки узнавали: запись никто не отменял, регистрация состоится в назначенное время, а сайт по ссылке, вероятно, мошеннический», — отметили в сообщении канала.

Мошенники также маскируют фишинговые ссылки под кнопку «Отписаться», рассылая сообщения по электронной почте. Фальшивая кнопка может вести не на страницу отказа от рассылки, а на форму сбора данных.