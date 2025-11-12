Жительница Кузбасса от безысходности развела карпов в затопленном подвале
Жительница Кузбасса Любовь развела в затопленном подвале собственного дома карпов, чтобы обратить внимание коммунальщиков на проблему. Она заявила 360.ru, что администрация города не реагирует на жалобы.
Дом с затопленным подвалом находится в частном секторе города Белово в Кемеровской области. Одна из жительниц решила справиться с проблемой креативным способом — завела карпов и повесила камеры. По ее мнению, рыбы в подвале помогут привлечь внимание коммунальных служб.
«Администрация города многотысячными отписками твердила, что это грунтовая вода. Всегда было жаль, что пропадает большое количество пригодной для природы воды», — отметила Любовь.
Девушка пообещала, что зимой разыграет подросшую рыбу среди подписчиков в созданном ею чате.
«К Новому году предложу участникам занять свои порядковые номера и с помощью генератора случайных чисел раздарю карпов. Но трех уже забронировали знакомые», — уточнила собеседница 360.ru.
Ранее жители Екатеринбурга столкнулись с необычной и деликатной проблемой — они пожаловались на ветер из туалета. Из-за того, что коммунальщики не смогли перевести вентиляцию в зимний режим, сильные потоки воздуха стали дуть из унитаза, раковины и ванны.