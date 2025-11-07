Екатеринбуржцы пожаловались на ветер из унитаза

В Екатеринбурге управляющая компания не смогла перевести вентиляцию дома в зимний режим, из-за чего из сантехники подул ветер. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

На излишнюю продуваемость санузлов пожаловались владельцы квартир в жилом комплексе Suomen Ranta в Октябрьском районе Екатеринбурга. Они почувствовали сильные потоки воздуха из унитаза, раковины и ванны. Для того, чтобы проверить догадку, положили в слив бумажную салфетку — она крутилась от сильного сквозняка.

Жалобы в управляющую компанию не принесли результата. Коммунальщики заявили, что не смогли убавить вентиляцию на крыше.

Ранее депутат Липецкого областного совета Александр Ушаков подошел к коммунальной проблеме творчески. Когда из сантехники в его квартире хлынул обратный поток с фекалиями и мусором, мужчина взял гитару и запел.