Жительница Красноярска рухнула с балкона и погибла. Ее сдуло ветром

СК: в Красноярске женщина насмерть разбилась после падения с балкона

В Красноярске местная жительница погибла после падения с балкона. Ее сдуло штормовым ветром, сообщил Telegram-канал Mash .

«Женщина погибла в результате страшного урагана в Сибири, ее сдуло с балкона в Красноярске», — написали авторы поста.

Региональный СУ СК организовал проверку по факту случившегося, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следователей, тело нашли на крыльце магазина около дома на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Погибшая — 82-летняя пенсионерка.

«Женщина, находясь одна в своей квартире, вышла на балкон, встала на табурет и, предположительно, облокотилась на деревянную балконную раму. В результате падения конструкции рамы женщина упала вниз с высоты третьего этажа», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты осмотрели место происшествия.

Мощный шторм также обрушился на Кузбасс, Хакасию и Алтай. Жители некоторых районов остались без света.