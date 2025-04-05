Мощный шторм обрушился на Кузбасс, Алтай и Хакасию. Жители остались без света

На Кузбасс, Алтай и Хакасию обрушился шторм. Из-за отключений электроэнергии «Россети Сибирь» ввели особый режим работы в этих регионах, сообщила пресс-служба ведомства.

Режим повышенной готовности действовал с 4 апреля, метеослужбы предупреждали о порывах ветра до 30 метров в секунду. В Алтайском крае и Кемеровской области ураганный ветер стал причиной нарушений на сетях.

«Отключения в разных районах устраняются силами 48 аварийно-восстановительных бригад, 105 человек и 48 единиц техники. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в домах жителей», — сообщила пресс-служба.

Там добавили, что в Кузбасс циклон принес ветер, снег и дождь. Электросетевые объекты получили повреждения — например, в Тисульском районе на одну из линий рухнула крыша. В Хакасии технологические нарушения связаны с сильным ветром. В Красноярском крае и Туве продолжает действовать режим повышенной готовности.

Ранее мощный шторм обрушился на США. В шести штатах более 400 тысяч домов остались без света.