Жительница Канска получила условный срок за торговлю краснокнижным соколом

В Канске женщину приговорили к условному сроку за торговлю редкой птицей. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

В сентябре 2025 года в Канске 41-летняя местная жительница приютила у себя дома сокола-сапсана. Это редкий хищник, занесенный в Красную книгу России и охраняемый международной Конвенцией.

«Птицу привезла знакомая: сокол получил тяжелую травму головы и рассек клюв, он не мог летать и не ориентировался в пространстве», — уточнили в ведомстве.

Женщина давно занимается орнитологией, и у нее есть диплом о переподготовке по этой специальности. Поэтому она взялась за лечение сокола. Два месяца она ухаживала за ним в клетке: кормила, лечила, наблюдала за его восстановлением. Сокол начал восстанавливаться.

«Однако вместо того, чтобы сдать птицу специалистам, она решила найти „хорошие руки“ на площадке для размещения объявлений», — заявили в ведомстве.

Женщина выложила фото раненого сокола и объявила аукцион с начальной ценой 10 тысяч рублей. Объявление привлекло внимание, и птицу «забронировали» за 60 тысяч, но деньги не перевели. Она продолжала искать покупателя, не имея права продавать краснокнижных животных. В итоге правоохранители изъяли сапсана.

Подсудимая признала свою вину.

«Десять лет лечила птиц безвозмездно — попугаев, диких пернатых. Хотела пристроить сокола к заботливым людям, не за деньги, а в надежные руки. Не знала всех тонкостей закона», — пояснила она.

Ранее в Сочи вынесли приговор жительнице Севастополя, которая пыталась вывезти из страны в Мексику редкого сервала. Ее осудили по статье о покушении на перемещение через границу России стратегически важных ресурсов в особо крупном размере.