Россиянка пыталась продать в Мексику запрещенного к вывозу редкого сервала

В Сочи вынесли приговор жительнице Севастополя, которая пыталась вывезти из страны в Мексику редкого сервала. Подробности сообщила в телеграм-канале Южная транспортная прокуратура.

Женщину осудили по статье о покушении на перемещение через границу России стратегически важных ресурсов в особо крупном размере.

«Подсудимая из корыстных побуждений приобрела на территории РФ для дальнейшей перепродажи в Мексику сервала, относящегося к видам животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», — отметили в надзорном ведомстве.

Рыночная стоимость животного составила более 1,3 миллиона рублей. Женщина пыталась скрыть породу редкой кошки и перекрасила его шерсть, оформив подложные документы. Злоумышленницу задержала таможня в аэропорту Сочи. Суд назначил ей наказание в виде штрафа.

В прошлом году в России вступили в силу новые правила обращения с питомцами, обновился список животных, запрещенных к содержанию дома. В обновленный перечень попал также сервал.