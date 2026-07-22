Жительница Камчатки передала мошенникам 11 миллионов рублей

Живущая в Петропавловске-Камчатском пенсионерка отдала аферистам свыше 11 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По ее данным, 72-летней женщине позвонила «сотрудница Пенсионного фонда», которая потребовала продиктовать код из смс для переоформления пенсии. Пенсионерка бросила трубку, но получила новое сообщение с предложением позвонить по номеру для помощи.

В результате мошенник, представившийся сотрудником силового ведомства, убедил ее, что на ее имя якобы оформляют кредит на 1,3 миллиона рублей для перевода на нужды ВСУ. Под руководством злоумышленников женщина сняла все накопления и передала деньги курьеру. Часть средств она отправила почтой в другой регион, общая сумма превысила 11 миллионов рублей.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с «аннулированием полиса ОМС». Преступники звонят от имени поликлиник и требуют «подтвердить запись» с помощью кода из смс.