Юрист Чирикова предупредила о звонках мошенников с угрозой аннулировать ОМС

Старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова обратила внимание на то, что мошенники звонят от имени поликлиник, пугают аннулированием полиса ОМС и выманивают коды из СМС, сообщает RT .

Мошенники подстраиваются под привычные медицинские процессы и используют официальные инфоповоды. По словам Чириковой, они могут предлагать записаться на диспансеризацию, перевести бумажную медкарту в электронную или обновить данные в системе ЕМИАС.

Эксперт объяснила, что злоумышленники создают ощущение срочности. Они заявляют, что полис ОМС скоро аннулируют или медкарту закроют, если человек не примет меры немедленно. В разговоре могут звучать фразы вроде: «Нужно прямо сейчас подтвердить запись» или «Код действует только пять минут».

Чирикова отметила, что цель таких звонков не связана с записью к врачу. Аферисты пытаются получить код из СМС, СНИЛС, паспортные и другие данные, чтобы войти в аккаунт на «Госуслугах», где хранятся сведения о документах, имуществе и налогах.

Иногда после этого жертве звонят уже якобы из службы поддержки портала или от правоохранителей и предлагают перевести деньги на «безопасный счет». Юрист подчеркнула, что сотрудники медорганизаций не запрашивают по телефону коды из СМС и данные для доступа к аккаунтам.

При таком звонке она посоветовала сразу прервать разговор, проверить информацию через официальный номер поликлиники, включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» и не переходить по подозрительным ссылкам.