Жительница Кабычевки выбросила новорожденного в общественный туалет

В общественном туалете в селе Кабычевка Марковского района мать бросила новорожденного ребенка. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК России по ЛНР.

Роженицей оказалась 22-летняя местная жительница, скрывавшая беременность.

«Почувствовав схватки, она отправилась в общественный туалет, где родила девочку, после чего бросила младенца в яму», — уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Младенца доставили в больницу.

Ранее 28-летняя мать выбросила новорожденного в мусорный контейнер в Ростове-на-Дону. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Его взял под контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин.