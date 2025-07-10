Новорожденного выбросили в мусорный контейнер в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Подозреваемой в убийстве ребенка стала его мать — 28-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Труп новорожденного нашли в мусорке на улице Платона Кляты. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела. Доклад подготовит руководитель СУ СК по Ростовской области Аслан Хуаде.

Ранее годовалая девочка погибла в Омской области. Ребенок утонул в ведре с водой в селе Тихвинка. Родители девочки оставили трех детей без присмотра и заснули в состоянии алкогольного опьянения.

Когда мать проснулась, она нашла мертвого ребенка в 30-литровом ведре с водой. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало утопление. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.