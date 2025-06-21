Жительница Иркутска родила в салоне красоты

Беременная жительница Иркутска пришла на прием в салон красоты, но во время посещения у нее начались схватки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Сотрудники салона помогли принять роды: вызвали скорую, расстелили одноразовые простыни. В итоге женщина родила здорового ребенка. По данным канала, помог опыт одной из работниц, которая сама имеет двоих детей.
Ранее 20-летняя уроженка Пензы родила в туалете офиса в Москве. Женщина не подозревала о беременности и ездила в столицу вахтами. На работе она почувствовала себя нехорошо. Причиной оказались схватки — девушка родила девочку. Из-за шока молодая мать более часа никого не пускала в кабинку туалета.
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