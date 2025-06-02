Не знавшая о беременности девушка родила в туалете офиса в Москве

Уроженка Пензы не подозревала, что ждет ребенка, и родила в туалете офиса в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Год назад 20-летняя девушка вышла замуж, однако ребенка они с супругом пока не планировали. Зимой ее позвали на подработку в столицу, и она стала ездить в Москву вахтами.

Накануне утром, во время одной из таких поездок, девушка внезапно почувствовала себя плохо и пошла в уборную. Там же и родила девочку. Будучи в шоковом состоянии, девушка больше часа не пускала никого в кабинку туалета.

Когда уроженка Пензы все-таки открыла дверь, младенец был мертв. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть ребенка.

По словам девушки, она не знала, что находится в положении. Набор веса списывала на проблемы с гормональным фоном.

Ранее стало известно, что не подозревавшая о беременности женщина родила сына на заправке в Таиланде. Медики доставили мать с новорожденным в больницу.