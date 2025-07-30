Жительница Химок догнала грабителя и отняла у него телефон

Сотрудники полиции задержали 38-летнего мигранта из страны ближнего зарубежья, который попытался похитить телефон у жительницы Химок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По версии следствия, злоумышленник подбежал к женщине, ожидающей автобус на остановке, и выхватил у нее из рук дорогой смартфон. Иностранец попытался убежать с места преступления, но местная жительница догнала его и отобрала свой телефон.

После этого женщина сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов поймали вора и доставили его в отделение. Следователи возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее в Челябинске завершили расследование дела о грабеже и обмане детей-сирот. Фигурантами стали шесть участников ОПГ.