В Челябинске осудят участников банды, причастных к массовым ограблениям

В Челябинске завершено расследование в отношении шести участников ОПГ, обвиняемых в грабежах и обмане детей-сирот. Материалы дела направлены в Тракторозаводский районный суд Челябинска, написал Ura.ru .

По данным следствия, банда действовала с июля 2023 года по январь 2024 года. За это время они похитили у восьмерых потерпевших более 1,1 миллиона рублей. Участники ОПГ выслеживали своих жертв, узнавали о них всю информацию, после чего обманом отбирали деньги и иное имущество.

Преступления были выявлены сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по Челябинской области. Операцию по задержанию участников ОПГ провели 18 июня 2024 года. Тогда было задержано около 40 человек.