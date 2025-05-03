Жительница Екатеринбурга неожиданно умерла в Таиланде

Жительница Екатеринбурга отправилась в Таиланд с двумя подругами и неожиданно впала в кому, из которой не смогла выйти. Об этом сообщил kp.ru .

По его данным, 33-летняя россиянка редко посещала врачей и почти не имела проблем со здоровьем. Перед поездкой она пожаловалась родственникам, у нее немеет рука.

В Таиланде девушке неожиданно стало так плохо, что она с трудом могла выговаривать слова. Подруги доставили ее в местную больницу в критическом состоянии. У россиянки дважды останавливалось сердце, она впала в кому и умерла.

Подруги погибшей не исключают, что екатеринбурженку можно было спасти, если бы таиландские врачи оказались более расторопными. Страховка путешественницы не покрывала затрат больницы. Чтобы расплатиться, туристкам пришлось менять доллары на местную валюту, теряя драгоценное время.

«Пока мы ездили до банка, чтобы обменять валюту, Даша лежала 40 минут без сознания на каталке», — объяснила одна из подруг покойной.

Ранее в Таиланде впал в кому. Мужчина на мотоцикле попал в ДТП и получил серьезные травмы. В местной больнице установили, что у него переломы ребер, разрыв легкого и повреждение печени.