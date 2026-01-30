Жительница Дагестана четыре года прожила с салфеткой в мочевом пузыре

Хирурги Дербентской центральной городской больницы достали из мочевого пузыря пожилой пациентки салфетку, которую их коллеги забыли четыре года назад. Об этом сообщил телеграм-канал «Сапа Кавказ» со ссылкой на Минздрав Дагестана.

Женщина обратилась за помощью с острыми болями в животе, ее состояние оценивали как тяжелое. Во время операции в мочевом пузыре нашли камень, а в нем — фрагмент салфетки.

После операции пациентка пошла на поправку, ее уже выписали.

Ранее хирурги из Уфы помогли 21-летней девушке, у которой в заднем проходе застрял огурец. Пациентка объяснила, что решила со своим молодым человеком заняться экстремальным сексом и слишком увлеклась. Овощ аккуратно извлекли, любительница нетрадиционных практик не пострадала.