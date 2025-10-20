Жительница Челябинска пропала в Уральских горах

Спасатели третий день ищут в Уральских горах 43-летнюю жительницу Челябинска, пропавшую в районе горы Большой Иремель. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Башкортостану.

В субботу женщина отделилась от основной группы и решила идти дальше сама, но на финише так и не появилась. Участники забили тревогу и обратились в экстренные службы.

На месте работают 49 спасателей из двух регионов, в том числе кинологи, и 11 единиц техники, включая беспилотную авиацию.

Ранее в Сочи на шестой день нашли живым альпиниста и гида, пропавшего во время похода по Черничной тропе в районе хребта Аибга и отправившего группу самостоятельно добираться до Красной Поляны.