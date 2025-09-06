Пропавшего в горах Сочи туриста нашли живым

Житель Сочи Сергей Мельников, поиски которого велись с 1 сентября, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным ведомства, информацию о его местонахождении в селе Аибга передали сотрудники погранслужбы. Все задействованные поисковые группы возвращаются на базу.

Ранее сообщалось, что Мельников, альпинист и гид, пропал во время похода по Черничной тропе в районе хребта Аибга. Его клиенты смогли самостоятельно выйти в Красную Поляну, тогда как сам он остался в горах. Поиски продолжались несколько дней с участием спасателей, кинологов и волонтеров.