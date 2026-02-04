Жительница Башкирии спряталась в морозилке, чтобы не платить алименты

Многодетная мать из Башкирии задолжала около 500 тысяч рублей по алиментам и попыталась спрятаться от судебных приставов, решивших ее навестить. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Дети женщины остались с отцом, а сама она не воспитывала их и даже не переводила деньги. До того ее привлекали к ответственности за невыполнение родительских прав, но и колония-поселение не вернула ее на путь истинный. Новый вызов в правоохранительные органы алиментщица решила проигнорировать.

Тогда приставы направились к ней домой, но в первый раз ушли ни с чем. Однако затем соседи рассказали, что видели женщину во дворе дома. Обыскав всю территорию, представители власти нашли должницу спрятавшейся в морозильном ларе.

В ближайшее время задержанную ждет суд.

