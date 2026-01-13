Реестр злостных алиментщиков появился на «Госуслугах»

На «Госуслугах» начал работу реестр должников по алиментам, против которых возбуждали административные и уголовные дела и которых разыскивают приставы. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Чтобы проверить человека, достаточно вбить в поиск его имя, отчество, фамилию и полную дату рождения. При этом сервис работает и без авторизации на сайте.

Ранее председатель Общественного совета при федеральной службе судебных приставов Владимир Гуреев рассказал, что для запрета на выезд за границу достаточно долга в 10 тысяч рублей. При этом погасить задолженность можно сразу же после того, как возбудили исполнительное производство.