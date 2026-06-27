В Астрахани 14 человек отравились готовой едой из гастронома

В Астрахани 14 человек заразились сальмонеллезом, в том числе четверо детей, одна женщина скончалась. Об этом сообщил Следственный комитет .

Жители города начали массово обращаться в медучреждения с признаками отравления после приема пищи в гастрономе. Их госпитализировали, у всех лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Следователи начали процессуальную проверку. Предварительно, причиной заражения стали рыбные котлеты.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальных действий. Также надзорный орган проверит соблюдение законодательства в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и защиты прав потребителей.

Ранее в одном из кафе города Ак-Довурак в Туве 15 человек получили пищевое отравление. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.