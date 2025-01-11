Жителю Москвы запретили выезд за рубеж из-за объединения кухни с балконом

Житель одного из домов на Снежной улице в московском районе Свиблово расширил кухню и снес все перегородки, объединив помещение с лоджией. После этого россиянину ограничили выезд за границу, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

О перепланировке квартиры узнали соседи мужчины и рассказали о случившемся Мосжилинспекции. Горожанин не пускал инспекторов к себе в квартиру, поэтому на него подали в суд.

«Москвичу ограничили выезд за границу, а заодно наложили запрет на регистрационные действия с его машиной», — отметил Telegram-канал.

Когда мужчина впустил инспекторов, они зафиксировали изменения в квартире и попросили вернуть отопительный прибор с лоджии на изначальное место. Также они потребовали отделить балкон от кухни.

Ранее налоговый юрист Александр Хаминский предупредил россиян о последствиях за неуплату налогов. Суд может обязать арестовать банковские счета должников, а также запретить им выезжать за границу.