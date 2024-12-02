Россиян предупредили о начислении пени за неуплату налогов

Юрист Хаминский предупредил о начислениях пени за просроченный налог с 3 декабря

С 3 декабря не уплатившие налоги на дачи, квартиры и автомобили россияне начнут получать пени за просроченные платежи. Об этом РИА «Новости» сообщил налоговый юрист Александр Хаминский.

По его словам, сотрудникам ФНС с учетом уровня цифровизации налоговой службы не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика.

«Если налог в срок не уплачен, то сначала гражданину поступит требование. В случае его невыполнения ФНС подаст исковое заявление в суд, который в основном принимает сторону налоговых органов», — объяснил юрист.

Хаминский добавил, что после решения суда приставы могут арестовать банковские счета, ограничить выезд за границу и наложить запрет на отчуждение имущества. Нарушителю начислят исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания и пени в 1/300 от суммы долга, умноженной на ключевую ставку Центрального банка.

Ранее ФНС назвала сумму необлагаемого налогом дохода по вкладам.