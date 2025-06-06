Жителям поврежденного после атаки ВСУ дома в Энгельсе разрешили вернуться в квартиры

Губернатор Бусаргин: жильцы дома на улице Тельмана могут вернуться в квартиры

Специалисты экстренных служб закончили осматривать поврежденный в результате атаки беспилотников многоквартирный дом в Энгельсе. Местным жителям разрешили в ближайшее время вернуться в квартиры .Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Опасности нет. В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры», — заявил он.

Чиновник добавил, что в ближайшее время откроют и проезд к дому. Сейчас администрация Энгельсского района вместе с сотрудниками управляющей компании будет заниматься восстановительными работами.

При необходимости деньги для ремонта выделят из резервного фонда, а представителей профильных служб оставят на месте происшествия в постоянном режиме, заверил Бусаргин.

Минувшей ночью обломки дрона рухнули на многоэтажный дом, расположенный в ЖК «Облака». На балконе одной из квартир произошло возгорание, но его оперативно потушили.