Жителям подтопленного СТ в Красноярске помогут местные власти

Садовое товарищество «Черемушки-1» в Красноярске оказалось в зоне подтопления. Жители готовятся к серьезному паводку и пытаются спасти свои участки от воды, сообщили очевидцы 360.ru.

В администрации Ленинского района сообщили, что ситуация находится на контроле, а помощь людям уже оказывают. Как пояснила пресс-секретарь районной администрации Яна Моисеева, дежурные бригады регулярно выезжают на место и помогают жителям откачивать воду с участков.

По ее словам, после завершения паводкового периода планируют провести обследование территории. Совместно с жителями власти намерены обсудить возможные меры, которые позволят снизить риск подтоплений в будущем.

Весенний паводок не щадит Сибирь. В Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае вода вышла из берегов.