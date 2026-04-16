Жительница Новосибирской области рассказала, что снимает жилье из-за подтопления дома

Весенний паводок не щадит Сибирь: в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае вода вышла из берегов. Для Натальи Земляковой из Барабинска половодье и затяжные дожди стали настоящей трагедией — с приходом тепла ее дом буквально «уплывает», сообщил «ФедералПресс» .

Женщина живет в частном секторе Барабинска уже много лет. Ее дом расположен в низине, и проблем не возникало, пока не положили тротуар. По словам сибирячки, сточную канаву при этом не сделали, и теперь участок женщины каждый год уходит под воду.

«Меня заливает не один год. Я обращалась в местную администрацию, но в ответ получаю лишь отписки, что придомовая территория отремонтирована. Я вынуждена снимать жилье, а в доме хожу в резиновых сапогах», — сообщила женщина.

У соседей Натальи, которые укрепили свои дома самостоятельно, проблем с водой нет. Сибирячка отметила, что для решения ее ситуации необходимы радикальные меры.