Жителям Камчатки разослали сообщения о возвращении в дома: опасность миновала

На Камчатке сняли опасность нахождения в жилом фонде после землетрясения

Ситуация на Камчатке после мощного землетрясения стабилизировалась. Новых толчков не наблюдается, сообщил корреспондент 360.ru с места событий.

«Разрушений нет, только осыпался фасад здания детского сада. Это означает, что постройки города надежные и выдерживают землетрясения в семь-восемь баллов», — отметил он.

По словам местных жителей, толчков подобной мощности на их памяти в Петропавловске-Камчатском еще не было.

В 12:20 по московскому времени горожанам стали приходить СМС-уведомления о том, что они могут спокойно возвращаться в свои дома.

«Опасность нахождения в жилом фонде снимается. Полные итоги обследования жилого и социального фонда будут обнародованы 31 июля», — говорится в уведомлении.

Ранее стало известно, что природные парки Камчатки запретили посещать после землетрясения, магнитуда которого достигла 8,7 балла.