На Камчатке запретили посещать природные парки после землетрясения

На Камчатке ввели временные ограничения на посещение природных парков на фоне повышенной сейсмической активности. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Для обеспечения безопасности закрыли южное направление туристических маршрутов за исключением Дачных Источников и водопада Спокойный.

«На экструзии Верблюд зафиксирован частичный обвал тропы», — указали в РСТ.

Также временно недоступны вулкан Горелый и его пещеры, каньон Опасный и подножие вулкана Мутновский. Специалисты порекомендовали воздержаться и от посещения вулканов Авачинский и Козельский из-за повышенного риска камнепадов.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Петропавловске-Камчатском разрушило детский сад. Обошлось без пострадавших.