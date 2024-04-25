Жителя Пензенской области задержали за угрозу убить тестя топором | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 14:15 Жителя Пензенской области задержали за угрозу убить тестя топором

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя поселка Колышлея Пензенской области, который грозился убить своего тестя топором. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, дочь потерпевшего пожаловалась на 36-летнего мужа, который часто выпивает. Тогда отец решил поговорить с зятем, между мужчинами произошла ссора. Задержанный схватил топор и бросил его в сторону тестя, угрожая убийством.

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Отмечается, что ранее местный житель уже был судим.