Жителя Пензенской области задержали с крупной партией наркотиков

Сотрудники полиции Пензенской области задержали местного жителя с крупной партией синтетического наркотика. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, в ходе досмотра у 39-летнего мужчины обнаружили 30 свертков из изоленты с неизвестным содержимым. Из его квартиры правоохранители изъяли пластиковый контейнер с наркотиками общей массой более 100 граммов.

Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело. Он признал свою вину.