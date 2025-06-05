Жителя Москвы задержали по горячим следам за драку в метро

Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали 27-летнего жителя столицы, напавшего на другого пассажира. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительной версии, на эскалаторе станции метро «Парк культуры» Кольцевой линии один из пассажиров толкнул другого. Тот сразу же набросился на обидчика и принялся его избивать.
После этого нападавший скрылся, однако его отследили по камерам наблюдения и через несколько минут задержали на «Новослободской». Против него возбудили уголовное дело о побоях, отпустив под подписку о невыезде.
В апреле пассажирка толкнула знакомого на приближающийся поезд на станции метро «Арбатская». Мужчина попал в больницу с переломом бедра, а женщину задержали.
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