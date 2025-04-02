Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро

Полицейские задержали толкнувшую знакомого на электропоезд в московском метро

В московском метро полицейские задержали женщину, которая толкнула своего знакомого на прибывающий электропоезд. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Вечером 1 апреля на платформе станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии двое знакомых повздорили. В ходе ссоры женщина толкнула приятеля на приближающийся поезд. Мужчина получил серьезные травмы.

Пострадавший — 45-летний житель столицы — попал в больницу. Ему диагностирован перелом бедренной кости. Женщину задержали и доставили в участок.

Ранее пассажир метрополитена упал на пути на станции «Белорусская» и погиб. Движение на Замоскворецкой линии от станции метро «Сокол» до «Новокузнецкой» приостановили. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.